Alberto Enrique Ramos (Lalo) (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 25 de agosto de 2026 a los 67 años de edad.
Su esposa, sus hijos, sus nietos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.
Lugar de nacimiento: Olavarría. Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo (Sierras Bayas). Actividad que desarrollaba: Jubilado.
Velatorio: Sala «A» de Sierras Bayas (comienza el martes 25 de agosto a las 10:00 hs). Responso: Sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de Sierras Bayas. Día y hora: Martes 25 de agosto a las 16:00 hs. Servicio adherido a Coopelectric.