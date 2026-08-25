Alberto Enrique Ramos (Lalo) (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de agosto de 2026 a los 67 años de edad.

Su esposa, sus hijos, sus nietos, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.

Lugar de nacimiento: Olavarría. Barrio en el que vivía: Pueblo Nuevo (Sierras Bayas). Actividad que desarrollaba: Jubilado.

Velatorio: Sala «A» de Sierras Bayas (comienza el martes 25 de agosto a las 10:00 hs). Responso: Sin responso. Inhumación: Cementerio Municipal de Sierras Bayas. Día y hora: Martes 25 de agosto a las 16:00 hs. Servicio adherido a Coopelectric.