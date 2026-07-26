Alumnos de Olavarría viajan a Inglaterra para una experiencia educativa en Oxford

Estudiantes del nivel secundario del Colegio Libertas se encuentran en la ciudad de Oxford, Inglaterra, realizando un viaje educativo en el campus del Saint Edward’s College. La actividad se desarrolla en el marco del programa IHL Londres, el cual cuenta con el aval del British Council.

Durante la estadía, las y los alumnos participan de clases junto a estudiantes de diversas partes del mundo, compartiendo dinámicas académicas y deportivas en las que ponen a prueba su nivel de idioma inglés.

El itinerario incluye también recorridos por ciudades turísticas cercanas para complementar la experiencia cultural y recreativa, además de visitas a los puntos más representativos de la ciudad de Londres. Según se informó, la delegación finalizará el viaje con una estadía en París y Eurodisney.