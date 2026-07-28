Capacitación a equipos de salud para fortalecer el diagnóstico rápido de VIH y sífilis

El Municipio de Olavarría llevó adelante una capacitación destinada a equipos de salud con el objetivo de fortalecer la implementación de la estrategia de diagnóstico rápido para VIH y sífilis en los distintos efectores del sistema sanitario local.

La formación se desarrolló en dos encuentros presenciales orientados a mejorar la detección temprana, el asesoramiento y el circuito de acompañamiento de las personas que acceden a los controles.

El primer encuentro se realizó el 15 de julio en el SUM del Hospital Zonal Especializado en Oncología “Luciano Fortabat” y estuvo a cargo del equipo de Laboratorio del Hospital Municipal “Héctor M. Cura”. Durante la jornada se abordó la técnica de toma de muestra para la realización de test rápidos de VIH y sífilis.

La segunda instancia se concretó el pasado miércoles en el SUM del Servicio Territorial Nº 4 y fue dictada por el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva. En esa oportunidad se trabajó sobre la asesoría pre y post test y el circuito local de acompañamiento.

Desde el Municipio señalaron que esta capacitación busca ampliar el acceso al diagnóstico rápido, gratuito y confidencial en el Primer Nivel de Atención, promoviendo la prevención y el cuidado integral de la salud sexual.

Asimismo, desde el área de Salud destacaron la importancia de contar con equipos capacitados en todo el territorio para garantizar una atención oportuna y con perspectiva de derechos.