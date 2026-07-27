Exclusivo En Línea: «Nos va a terminar matando, el trofeo de él soy yo»

Imagenes Mauricio Latorre – Entrevista Jorge Scotton / Producción Fabricio Lucio

El grave episodio de violencia de género ocurrido el último sábado por la noche en Olavarría, que dejó como saldo una vivienda incendiada, una mujer golpeada y una niña de 11 años hospitalizada, continúa generando conmoción.

En exclusiva con En Línea Noticias, Noelía Soledad Louge relató cómo vivió el ataque que denunció haber sufrido por parte de su expareja y sostuvo que lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino la continuidad de una situación que asegura haber denunciado durante más de un año.

Durante la entrevista reconstruyó la secuencia del ataque, recordó los antecedentes de violencia, cuestionó la falta de medidas de protección luego de que el acusado recuperara la libertad y pidió una respuesta urgente de la Justicia.

«Salió en libertad y al otro día se instaló en mi casa»

Louge explicó que su expareja había permanecido detenido por una causa de violencia de género y que recuperó la libertad el pasado 10 de junio. Sin embargo, aseguró que apenas salió volvió a presentarse en la vivienda donde ella reside junto a sus hijas.

«Él ya había estado detenido. Había ingresado el 10 de junio de 2025, estuvo un año preso por violencia de género y salió el 10 de junio. El 11 de junio se me instaló en mi casa, en la parte del garage, diciendo que la casa le correspondía. Estuvo ahí un mes y quince días hasta que el sábado entró violento por la parte de atrás. Me pegó a mí y le pegó a una de mis hijas, que también es hija de él que tiene 11 años.»

Según relató, la agresión también alcanzó a la menor, que debió ser trasladada al Hospital Municipal «Doctor Héctor Cura», donde fue sometida a estudios por una lesión en uno de sus oídos.

«La llevaron al hospital. Le hicieron una tomografía porque tenía un sangrado en el oído y ahora tiene que volver a controlarse. A mí me sacaron porque me había desvanecido del golpe que me dio en la cabeza. Mientras nosotras estábamos siendo atendidas, él decidió prender fuego la casa.»

La mujer explicó que cuando comenzó el incendio ella ya había sido retirada del lugar para recibir asistencia médica, mientras que las dos hijas más pequeñas permanecían afuera junto a su madre.

El momento de mayor tensión

Otro de los episodios que describió durante la entrevista fue el momento en que intervino personal policial. Según su relato, antes de iniciar el incendio el acusado encerró dentro de la vivienda a efectivos que habían ingresado para intentar controlar la situación.

«La Policía llegó antes de que incendiara la casa. Él metió adentro a cuatro oficiales junto conmigo, les trabó la puerta y no los dejaba salir. Decía que a la casa de él no entraba nadie, que entraba quien él quería y que era un problema de pareja. Pero nosotros ya no éramos pareja. Él había estado preso por ejercer violencia contra mí.»

«Las denuncias estaban desde marzo de 2025»

Para Louge, el ataque del sábado fue el desenlace de una situación que, según afirmó, había sido denunciada en reiteradas oportunidades ante la Justicia.

Aseguró que las primeras presentaciones fueron realizadas en marzo de 2025, que su expareja incumplió restricciones perimetrales y que, antes de ser condenado, ya la había agredido en distintas oportunidades.

«Las denuncias están desde el 10 de marzo de 2025. Él rompió varias veces las restricciones. En junio lo detuvieron porque me mandó tres veces al hospital. Cuando a él le dieron un año de prisión me llamaron para decirme que ya le habían hecho el juicio, que le habían dado un año y que salía el 10 de junio. Ahí no hubo más medidas. No hubo botón antipánico, no hubo nada.»

La entrevistada sostuvo que fue notificada de la fecha en que el acusado recuperaría la libertad, pero cuestionó que, a partir de ese momento, no se dispusieran nuevas medidas de protección.

«Me avisaron que salía, pero después no hubo más medidas. No hubo botón antipánico, no hubo nada.»

«Estoy presa con mis hijas y él está libre»

Más allá del ataque del sábado, Louge sostiene que el temor continúa porque, al momento de la entrevista, el acusado todavía no había sido detenido. Explicó que permanece junto a sus cinco hijas en un domicilio provisorio, con custodia policial, y cuestionó que la situación la obligue a vivir encerrada mientras, asegura, su expareja continúa circulando libremente.

«Tengo entendido que ya anduvo por donde yo estoy alojada. Se presentó en el domicilio donde estoy. Estoy con custodia policial, pero la custodia desde el sábado no tenía un oficio ni tenía nada porque no había salido ninguna medida. Recién hoy, lunes, empezaron a moverse las cosas. Yo estoy presa con mis hijas y él está libre. Estoy presa con mis hijas mientras él anda como si nada.»

Según relató, durante el domingo también se registraron nuevos incidentes en el barrio que aumentaron su preocupación. «Ayer hubo varios episodios en el barrio con él. Gritaba, ejercía violencia y tiraba tiros. La familia lo apaña. Yo me tuve que presentar en la comisaría por amenazas de ellos hacia mí. Me decían que me iban a sacar las nenas, que iban a subir videos de cuando él estaba detenido y yo hacía mi vida normal, que me reía, que me sentaba afuera con mis hijas, que salía o entraba de mi casa. Era como que me perseguían, como que me vigilaban«, dijo.

La mujer también denunció que familiares del acusado mantienen cámaras apuntando hacia su vivienda y cuestionó el tratamiento que, según afirma, recibió cada una de las denuncias que presentó.

«Tengo una cuñada que vive enfrente y tiene dos cámaras apuntando a mi casa. Todo eso está documentado en la Justicia. Tengo denuncias, tengo pruebas de todo, pero yo denuncio y no hacen nada. En cambio, ella va y me denuncia falsamente, le dan botón antipánico y le ponen un patrullero en la puerta de su casa. El día que le pegaron a mi hija no hicieron nada. Yo fui a defender a mi hija y terminé siendo yo la que quedó en la mira.»

Según relató la mujer la hermana del agresor entre tantas denuncias que le hizo le dieron una restricción contra todas mis hijas y una de ellas fue desafecta de la escuela porque no se podía curzar con su hija.