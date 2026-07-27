Serú Girán por Lebón y Aznar últimas entradas para el show en Mar del Plata

A 20 días del recital en el Polideportivo, la costa atlántica se prepara para uno de los grandes acontecimientos culturales del año

ph. Rodrigo Alonso

David Lebón y Pedro Aznar llegan a Mar del Plata con Serú Girán por Lebón y Aznar, el espectáculo que agotó localidades en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza y que se transformó en uno de los grandes fenómenos musicales y culturales del año. La cita es el 14 de agosto en el Polideportivo de Mar del Plata, dentro de la agenda de espectáculos de la temporada de vacaciones de invierno, y ya restan las últimas entradas disponibles.

La gira, que este año celebra el repertorio inoxidable de Serú Girán, llega a la ciudad después de una sucesión de funciones sold out en distintos puntos del país. Con cada nueva presentación, el dúo confirma el enorme poder de convocatoria de un cancionero que atraviesa generaciones: conviven en la platea quienes crecieron con estas canciones y quienes hoy las descubren por primera vez en vivo, en un espectáculo que ya moviliza público de Mar del Plata, Tandil, Olavarría y toda la zona de influencia de la costa atlántica.

Un repertorio que atraviesa generaciones

Durante más de dos horas, Lebón y Aznar recorren clásicos como «Parado en el medio de la vida», «Frecuencia Modulada», «El mendigo en el andén», «Canción de Alicia en el país», «Perro andaluz», «Nos veremos otra vez», «Cinema Verité», «Desarma y sangra» y «Viernes, 3 A.M.», entre otras composiciones fundamentales de la historia del rock argentino. El show incluye también un tramo solista de cada artista —Lebón con «En la vereda del sol» y Aznar con «Déjame entrar»— antes de reencontrarse para un cierre que en cada ciudad termina con el público de pie coreando «No llores por mí, Argentina», «Peperina» y «Seminare».

ph. Rodrigo Alonso

Acompañan a Lebón y Aznar en esta versión de Serú Girán los músicos Federico Arreysegor y Fermín Ferraris en teclados, Fernando Cosenza en guitarras y Matías Sabagh en batería, sosteniendo una puesta de gran nivel que ya emocionó a miles de espectadores en cada parada de la gira.

Últimas entradas para el show en Mar del Plata

Con la temporada de vacaciones de invierno como marco, la fecha del Polideportivo se perfila como uno de los eventos musicales más convocantes del receso en Mar del Plata, con fuerte llegada de público de Tandil, Olavarría y toda la zona. Las entradas para ver a Serú Girán por Lebón y Aznar en Mar del Plata se consiguen a través de los canales oficiales de venta, aunque la disponibilidad es cada vez más acotada.

La gira 2026 continuará después de Mar del Plata con nuevas fechas confirmadas en Buenos Aires, Mendoza, San Juan, La Plata, Rosario y Montevideo (Uruguay), reafirmando que el repertorio de Serú Girán sigue encontrando nuevos públicos, cuatro décadas después de su creación.

Redes oficiales: @lebondavidok | @aznar_pedro