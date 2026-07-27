Villa Aurora: denuncian el robo de dos motocicletas y crece la preocupación por la inseguridad en el barrio

La preocupación por la inseguridad volvió a instalarse entre vecinos de Villa Aurora, luego de que en las últimas horas se denunciaran dos nuevos robos de motocicletas en distintos hechos que, según expresaron habitantes del sector, profundizan la sensación de vulnerabilidad.

Los rodados denunciados como sustraídos son una Yamaha XTZ 125E, dominio A276GME, y una Honda XR 150 de color negro, dominio AI77REX. Ante cualquier información sobre el paradero de los vehículos, se solicita comunicarse con la Policía.

Los nuevos casos se conocen luego de una serie de reclamos vecinales vinculados a la seguridad en el barrio. Días atrás, habitantes de Villa Aurora mantuvieron una reunión en la que plantearon su preocupación ante lo que consideran un incremento de los hechos delictivos y solicitaron respuestas a las autoridades.

En ese encuentro participaron el secretario de Protección Ciudadana, Elías Quintas; el jefe de la Estación de Policía Departamental de Olavarría, comisario inspector Leandro Scavuzzo; y el responsable de Relaciones Públicas, Mariano Caputo.

Según relataron vecinos que estuvieron presentes, durante la reunión se había señalado que Villa Aurora presentaba bajos niveles de delitos, una situación que fue cuestionada tras los recientes episodios denunciados.

Además, algunos habitantes del barrio expresaron su malestar por la falta de actividad visible de la Sociedad de Fomento local y reclamaron mayor acompañamiento institucional ante una problemática que, aseguran, afecta la tranquilidad cotidiana.

Los vecinos reiteran el pedido de mayor presencia preventiva y solicitan que cualquier persona que pueda aportar información sobre las motocicletas robadas se comunique con las autoridades correspondientes.