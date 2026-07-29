No habrá elecciones: Sin lista opositora presentada, Coopelectric oficializó la Lista Amarilla

El Consejo de Administración de Coopelectric oficializó la Lista Amarilla Conducción, luego de que fuera la única presentada para participar de la Asamblea Electoral de Distrito Único, que había sido convocada semanas atrás.

En cumplimiento de lo establecido por el Estatuto Social, la cooperativa resolvió dejar sin efecto la elección convocada para el 8 de agosto de 2026, ya que no hubo otra lista en condiciones de competir.

De esta manera, quedó conformado el nuevo cuerpo de delegados, que tendrá la responsabilidad de representar a los asociados durante el próximo año y asumirá formalmente sus funciones en la 95ª Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría.

La nómina está integrada por 93 delegados titulares y 31 suplentes.

Entre los delegados titulares aparecen Ignacio Pagano Couto, Oscar Angeletti, Jorge Rodríguez Setzes, Domingo Rafael Soraiz, Jorge Cataldi, Walter Bahl, Nicolás Marinangeli, Rubén Robledo, Pablo Maccarini, José Daniel Maceo, José Luis Veyrand, Carlos Gabriel Portarrieu, Analía Waimann, María Andrea Rivas, José Martín Morán, Augusto Hernando, César Cortina, Germán Aramburu, Maximiliano Marson, Fernando Demarco, Iván Rodríguez, Guillermo Siris, Federico Cura, Sergio Milesi, Leandro Lanceta, Ricardo Aller Fernández, Ernesto Giménez, Paula Cataldi, Mario Antista, Mariana Agazzi, Raúl Vidal, Roberto Bollini, Leonardo Wagner, Lisandro Falabella, Elizabeth Cooper, Víctor Pereiro, Roberto Galotti, Carolina Planes, Gabriela Ferraro, Ricardo Roth y Leonardo Belgrano, entre otros.

La lista también incorpora representantes de numerosas instituciones de la comunidad. Entre ellas se encuentran la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría, representada por Enrique Zelaya; la Sociedad Rural de Olavarría, con Anselmo Fioroni; el Club Atlético Pueblo Nuevo, con Sebastián Masson; la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, con Oscar Romanelli; el Club Social y Deportivo Álvaro Barros, representado por Daniel Cerdera; el Club Social y Deportivo La Amistad, con Alberto Pianciola; el Club Atlético Sierra Chica, con Juan Manuel Billegas; la Sociedad de Fomento General San Martín del Barrio CECO, con Gabriel Castro; el Club Embajadores, con Fernando Di Carlo; el Club Social y Deportivo El Provincial, con Héctor Martínez; la Sociedad de Fomento Colonia Hinojo, representada por Norma Schwindt; y la Asociación de Propietarios del Barrio Jardín, con Rodolfo Abraham.

En tanto, el cuerpo de delegados suplentes quedó integrado por Lilian Pérez, Isabel Labrousse, Omar Bonsignore, Rubén Darío Pavone, Stella Maris Couto, Ernesto Ducuing, Luciana Morán, Jorge Arguindegui, Gisele Sagardoy, Lucas Osellame, Daniel Seguel, Néstor Langiano, Luis Ángel Torres, Pablo Rodríguez Páez, Marisa Larin, Aldo Dirazar y Élida Saizar, entre otros, además de representantes de la Asociación de Bochas Ciudad de Olavarría y del Club Social y Deportivo Tres Hermanos.

Con la oficialización de la única lista presentada, el proceso electoral quedó concluido y el nuevo cuerpo de delegados asumirá durante la próxima Asamblea General Ordinaria de la cooperativa.