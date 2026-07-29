AOMA acordó una nueva suba salarial para la minería extractiva: habrá aumentos hasta septiembre

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 38/89, correspondiente a la rama Minería Extractiva.

El entendimiento, firmado por el secretario general del gremio, Héctor Laplace, establece un esquema de aumentos salariales acumulativos que contempla un 3% para julio, un 2,5% para agosto y un 2% para septiembre.

Desde la conducción nacional de AOMA señalaron que el acuerdo es el resultado de las negociaciones mantenidas con la cámara empresaria y remarcaron que el objetivo continúa siendo preservar el poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

«Este entendimiento es resultado del trabajo sostenido en la mesa de negociación, reafirmando el compromiso de la organización con la defensa del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores mineros», expresaron desde el gremio.

Por su parte, Laplace destacó el acompañamiento de las distintas seccionales y de los cuerpos orgánicos de la organización durante el proceso de negociación y afirmó que «la unidad de la organización permite alcanzar acuerdos que le mejoren la vida a los trabajadores y trabajadoras de la familia minera».

El nuevo acuerdo alcanza a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 38/89 y fija la pauta salarial para los meses de julio, agosto y septiembre.