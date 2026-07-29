Olavarría volverá a ser sede central de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026

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Por En Linea Noticias 0

Olavarría volverá a consolidarse como una de las principales sedes de la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2026, que comenzará durante el mes de agosto y se extenderá hasta fines de septiembre. La ciudad recibirá competencias de distintas disciplinas deportivas para las categorías juveniles, personas con discapacidad y personas mayores.

En las últimas horas se confirmó el cronograma de la instancia regional, que tendrá a Olavarría como uno de los puntos neurálgicos de la competencia camino a la gran final provincial.

La designación vuelve a poner de relieve el papel de la ciudad como referente deportivo del centro bonaerense, gracias a su infraestructura y al trabajo conjunto que la Subsecretaría de Deportes municipal sostiene con clubes e instituciones locales.

En las categorías juveniles, Olavarría será escenario de competencias de softbol, tenis, básquet, tenis de mesa y fútbol en sus distintas modalidades, incluyendo fútbol de 11, fútbol 5, fútbol 7, fútbol playa y fútbol tenis.

En tanto, para personas con discapacidad, la ciudad albergará las instancias regionales de atletismo, tenis de mesa y boccia.

Por su parte, el 19 de agosto será una fecha clave para la categoría personas mayores, ya que Olavarría recibirá a participantes de toda la región para disputar, de manera simultánea en distintos espacios de la ciudad, competencias de ajedrez, damas, taba, tenis de mesa, lotería, fútbol tenis, orientación, caminata, tenis y pelota paleta.

La organización de cada una de las jornadas estará a cargo del equipo de profesores de la Subsecretaría de Deportes, que coordinará el desarrollo de las competencias durante toda la etapa regional.

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