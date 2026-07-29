Video con imágenes sensibles: denuncian brutal maltrato a dos abuelas en un geriátrico de Mar del Plata

En las últimas horas los colegas de Infórmese Primero tuvieron acceso a un estremecedor video que dejó al desnudo un caso de violencia física y psicológica contra dos abuelas alojadas en un geriátrico de la ciudad de Mar del Plata.

El hecho ocurrió el pasado lunes 27 de julio, alrededor de las 19 hs, y las imágenes muestran a un joven mientras les da de comer a dos mujeres de avanzada edad. Lejos de brindarles contención y cuidado, el individuo les profiere graves insultos, amenazas y humillaciones que generan una profunda indignación.

Durante la grabación se escuchan frases de extrema violencia, entre ellas: “¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? Morite de una vez”, “Ojito con pegarme porque te rompo la cabeza” y “Llorando todo el día, esta vieja de mierda. Dejanos de molestar. Morite de una vez por todas”.

Las imágenes también muestran a una de las abuelas llorando desconsoladamente mientras recibe el maltrato, una escena que conmociona por la vulnerabilidad de las víctimas.

De acuerdo con la información y los testimonios recabados por Infórmese Primero, el episodio habría ocurrido en la residencia geriátrica “David”, ubicada en calle Rivadavia 4015, en Mar del Plata. Tras conocerse el video, numerosos vecinos señalaron ese establecimiento como el lugar donde se habrían registrado los hechos.

Hasta el momento no trascendió oficialmente si los familiares de las adultas mayores presentaron una denuncia ni si existe una investigación judicial en curso. Tampoco se confirmó si la Justicia actuará de oficio tras la difusión de las imágenes.

La gravedad del material conocido genera un fuerte reclamo para que las autoridades intervengan con celeridad, esclarezcan lo sucedido y, de corresponder, sancionen a los responsables. En casos de maltrato hacia personas mayores, la rápida actuación de la Justicia y de los organismos competentes resulta fundamental para garantizar su protección y bienestar.