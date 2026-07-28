Buscan a un condenado por abuso sexual en Puan: ofrecen recompensa de hasta $10 millones por datos que permitan su detención

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires lanzó una recompensa de entre $5 millones y $10 millones para quienes aporten información que permita localizar y detener a Federico Alejo Kemmler Davyt, de 29 años, condenado por un delito de abuso sexual con acceso carnal ocurrido en la localidad de Puan.

Kemmler Davyt fue condenado por el Tribunal en lo Criminal N° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca a la pena de 6 años y 6 meses de prisión por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La recompensa fue establecida en el marco del Decreto N° 2.052/98 y su modificatorio, y estará destinada a aquellas personas que aporten datos fehacientes que permitan avanzar con su localización y posterior detención.

Desde el Ministerio de Seguridad informaron que el monto será distribuido únicamente entre quienes se presenten ante las autoridades correspondientes y manifiesten que la información brindada está motivada por el ofrecimiento público de recompensa, de acuerdo con la normativa vigente.

La investigación está a cargo de la Ayudantía Fiscal del Partido de Puan, dependiente del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de la IPP N° 02-00-025705-18.

Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 0221 429-3015, enviar un correo a [email protected], o contactarse con la Ayudantía Fiscal de Puan al teléfono 02923 48-8667 o al correo [email protected].

Las autoridades remarcaron que se garantizará la confidencialidad de la información y la reserva de identidad de quienes aporten datos.