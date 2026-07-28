Falsa alarma y allanamiento: investigan la amenaza de bomba en la Subcomisaría de Cacharí

Un allanamiento se realizó este martes en Cacharí en el marco de una investigación por una falsa amenaza de bomba contra la Subcomisaría local, hecho que activó un importante operativo policial y que ahora es investigado bajo la carátula de “Intimidación Pública”.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría de Cacharí, con colaboración de efectivos de Parish, en una vivienda ubicada en la intersección de calle 1 y Dr. Casella, donde reside Sandra Daniela Albornoz, señalada en la investigación como la presunta autora del llamado.

La causa se inició el pasado 21 de julio, cuando una comunicación anónima al 911 alertó sobre la supuesta colocación de un artefacto explosivo en la dependencia policial. La advertencia activó los protocolos de seguridad y desplegó un operativo con intervención de efectivos de distintas localidades para descartar cualquier riesgo.

A partir de las tareas investigativas realizadas, se habría logrado establecer que el llamado fue efectuado desde un teléfono celular Samsung Galaxy A05 perteneciente a la mujer sospechada.

Con una orden del Juzgado de Garantías N° 3 y a requerimiento de la UFI N° 6 de Azul, durante el allanamiento se secuestraron dispositivos de comunicación que serán sometidos a peritajes para determinar si fueron utilizados para concretar la falsa amenaza.

La investigación continúa en curso bajo la figura de “Intimidación Pública”, un delito que contempla sanciones para quienes generan falsas alarmas que provocan la intervención de fuerzas de seguridad y la movilización de recursos de emergencia.