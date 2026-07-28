Un espectáculo de circo interactivo llega a Chamula: malabares, trapecio, humor y burbujas para toda la familia

El Centro Cultural Chamula Tierra de las Artes será escenario este sábado 1 de agosto de una propuesta circense pensada para toda la familia. Desde las 16 horas, en su sede de Maipú 3756, se presentará un espectáculo interactivo que combina malabares, acrobacias, trapecio, clown y humor, con una duración aproximada de 50 minutos.

Lejos del formato tradicional, la obra propone romper la barrera entre el escenario y la platea. A lo largo de la función, el público no solo observará los números, sino que también será invitado a participar de distintos momentos, convirtiéndose en parte de la experiencia.

El espectáculo alterna momentos de gran exigencia física con situaciones de humor y poesía. Entre los principales números sobresalen las rutinas de malabares con participación del público, las acrobacias aéreas en trapecio y «Súper Pollo», un número que combina acrobacias de piso y ejercicios de equilibrio. El cierre llegará con una propuesta de clown acompañada por un despliegue de burbujas que apunta a emocionar a grandes y chicos.

Una trayectoria con recorrido internacional

Detrás de la propuesta hay un artista con más de quince años de experiencia en el mundo del circo. Su camino comenzó en 2008 en Ushuaia, ligado al circo social a través de Circo Kamikaze y de la Asociación SUR.

Dos años después emprendió la gira latinoamericana «Un Sueño Colectivo» y continuó su formación en la escuela Circo de las Artes. En 2017 participó del reconocido festival internacional CIRCA, realizado en Francia, consolidando una trayectoria que también incluye su faceta como músico, integrando desde ese año la banda Unde Wande.

Actualmente reside en la Patagonia, donde desarrolla talleres de formación, participa en distintos espectáculos e integra la Red Patagónica de Circo.

La función se realizará este sábado 1 de agosto a las 16 horas en el Centro Cultural Chamula Tierra de las Artes, ubicado en Maipú 3756. Está destinada a espectadores de todas las edades y propone una tarde donde el asombro, el humor y la destreza circense serán los protagonistas.