ITECO incorporará un simulador de soldadura de última tecnología tras la aprobación de un crédito fiscal

El Consejo Directivo de la Fundación ITECO (Instituto Tecnológico de Olavarría) mantuvo en las últimas horas una nueva reunión de trabajo en la que repasó distintos aspectos vinculados al funcionamiento de la institución y definió avances orientados a fortalecer su propuesta académica.

Durante el encuentro se analizaron temas relacionados con la matrícula, las salidas educativas, las prácticas profesionalizantes y la oferta de carreras y capacitaciones, con el objetivo de continuar adecuando la formación a las necesidades del sector productivo y laboral.

Uno de los anuncios más relevantes fue la aprobación de un proyecto de crédito fiscal desarrollado en conjunto con Loma Negra, que permitirá incorporar un simulador de soldadura de última tecnología.

El nuevo equipamiento posibilitará realizar capacitaciones en entornos empresariales virtuales, tanto para trabajadores de empresas como para personas interesadas en formarse en esa especialidad. La herramienta se sumará al simulador de retroexcavadora con el que actualmente cuenta el Instituto, ampliando las posibilidades de entrenamiento técnico.

Además, los integrantes del Consejo Directivo recorrieron la renovada aula de informática, que fue equipada a partir de la donación de 30 CPU realizada por Cementos Avellaneda. La incorporación del equipamiento forma parte del trabajo conjunto que la empresa mantiene con ITECO para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

De la reunión participaron el presidente de la Fundación ITECO, Bernardo Baldino; el director del Instituto, Diego Cunioli; la vicedirectora Ana Rodríguez; Tomás Barbieri, en representación del Parque Industrial de Olavarría; Leonardo Salvi Owens, por Cerro Negro; Luciano Laspina, por Cementos Avellaneda; y Rodrigo Luro, por Loma Negra.