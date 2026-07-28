El Presidente presentará por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei volverá a utilizar la cadena nacional para presentar uno de los proyectos que el Gobierno considera más relevantes de su gestión: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje está previsto para el próximo jueves a las 20 y servirá para anticipar los principales lineamientos de una iniciativa que la Casa Rosada define como clave para consolidar su programa económico.

Según confirmó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el mandatario explicará personalmente el contenido del proyecto antes de su envío al Congreso.

Días atrás, el Presidente explicó los temas centrales de esta reforma en una entrevista radial. Allí comentó que uno de los cambios principales será la redefinición de la misión del Banco Central. El proyecto establecerá que el objetivo prioritario de la entidad sea preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema vigente desde la reforma de 2012, que amplió sus funciones e incorporó metas vinculadas con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico.

Otro de los pilares de la iniciativa será la prohibición expresa de que el Banco Central financie al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. Para el Gobierno, esa práctica constituye una de las principales causas de la inflación que atravesó la Argentina durante las últimas décadas y, por ello, pretende impedir que pueda volver a aplicarse mediante una restricción incorporada a la ley.

La propuesta también apunta a fortalecer la independencia institucional de la autoridad monetaria. En ese sentido, endurecerá las condiciones para remover al presidente y a los directores del organismo, estableciendo causales específicas y mayores requisitos para su desplazamiento.

El objetivo es otorgar mayor estabilidad a la conducción del Banco Central y reducir la posibilidad de que cada cambio de gobierno implique una renovación automática de sus autoridades. En la Casa Rosada sostienen que esa protección institucional es indispensable para garantizar políticas monetarias de largo plazo y desvincular definitivamente al organismo de las necesidades financieras del Poder Ejecutivo.

Paquete

La reforma de la Carta Orgánica forma parte del paquete de iniciativas económicas que el Gobierno prepara para enviar al Congreso durante las próximas semanas. Ese conjunto de proyectos también incluirá modificaciones en el mercado de capitales, el denominado régimen de Inocencia Fiscal, cambios en el sistema de seguros y nuevas reglas de disciplina fiscal.

El proyecto está siendo elaborado por el equipo económico que integran el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

En la Casa Rosada consideran que la exposición presidencial permitirá explicar el alcance de una reforma de alta complejidad técnica y, al mismo tiempo, instalar políticamente una iniciativa que califican como estructural para el futuro de la política monetaria argentina.

Tras el mensaje presidencial, el Gobierno prevé ultimar la redacción definitiva del proyecto y remitirlo a la Cámara de Diputados.