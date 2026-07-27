La obra “Negociemos, una historia de amor”, protagonizada por Rodolfo Ranni y Luisa Albinoni, llegará este domingo 2 de agosto al Teatro Municipal y quienes todavía no adquirieron sus entradas podrán acceder a una promoción especial: 3×2 en platea alta.

El beneficio estará disponible en todos los puntos de venta habilitados, tanto a través de Articket como en la boletería del Teatro Municipal.

La función comenzará a las 19 horas y propone una historia escrita por Alicia Muñoz, con dirección de Ernesto Medela y producción de Damián Sequeira.

La trama se centra en el encuentro entre Amalia y Miguel, dos personas que coinciden una tarde en una plaza. Él salió a pasear a su perro y también carga con sus propias enfermedades; ella lee un libro de autoayuda mientras escucha música de meditación.

A partir de ese cruce entre la vitalidad y la timidez, la obra propone una comedia sobre dos personas mayores con mundos diferentes, pero con algo en común: una historia que no fue y la posibilidad de construir otra.

Valor de las entradas:

Platea baja: $49.500

Platea alta: $47.300

Sillas de palcos: $44.000

Pullman: $38.500

Puntos de venta:

Tecnocentro (Rivadavia 3065), en efectivo.

Teatro Municipal (Rivadavia 2780), con tarjetas de crédito, débito y billeteras virtuales.

Venta online por Articket, con crédito y débito.

La promoción 3×2 puede aprovecharse en cualquiera de los puntos de venta.