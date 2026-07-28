Se incendió una vivienda en Villa Aurora: hubo pérdidas totales y trabajaron dos dotaciones de Bomberos

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Olavarría trabajaron durante la tarde de este martes en el incendio de una vivienda ubicada en la esquina de Los Gladiolos y Bolívar, en el barrio Villa Aurora.

El fuego afectó una casa prefabricada que sufrió pérdidas totales y, además, provocó daños en una vivienda lindera.

Según indicaron desde el operativo, la propiedad siniestrada se encontraba deshabitada al momento del hecho, por lo que no hubo personas heridas.

En una primera instancia concurrió al lugar la unidad 23 del Cuartel Central de Bomberos Voluntarios. Debido a la magnitud del incendio fue convocada también la unidad 6 para reforzar las tareas de extinción.

Tras un intenso trabajo, los servidores públicos lograron controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a otras viviendas del sector. Las causas que originaron el incendio no fueron informadas y serán materia de investigación.