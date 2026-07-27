Un joven fue aprehendido tras amenazar de muerte a una mujer y agredir a un menor

Un grave episodio de violencia se registró durante la madrugada del sábado en la zona de Manuel Leal y José Luis Torres, donde un joven de 18 años fue aprehendido luego de amenazar de muerte a una mujer y protagonizar una agresión en el marco de una confrontación vecinal.

Según informaron fuentes policiales, el procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación conflictiva en la vía pública. Al arribar personal del Comando de Patrullas Olavarría, se constató un enfrentamiento entre vecinos.

En ese contexto, los efectivos procedieron a la aprehensión de un joven, quien —según se indicó— en presencia del personal policial habría amenazado de muerte a una mujer de 20 años.

Además, durante el episodio, un menor de edad habría sido agredido con un palo, por lo que debió ser trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” para recibir atención médica.

El joven aprehendido fue trasladado y quedó alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría, mientras que también fue identificada una mujer de 20 años en el marco de las actuaciones iniciadas.

La causa fue caratulada como “Amenazas infraganti delito y lesiones” y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Olavarría.