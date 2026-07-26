Gabriel Eduardo Morales (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de julio de 2026 a los 54 años de edad. Su esposa, Dora Liliana Bosaleh; sus padres, Elsa y Eduardo; su hija, Anahí; su hija en el afecto, Alejandra; sus nietos en el afecto, Bastián, Ciro y Helena; y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, departamento «B». El velatorio comienza este lunes a las 9:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: lunes 27 de julio a las 12:30 horas. Vecino del barrio Luján. Nacido en Olavarría. Portero de la Escuela Nº 32.