Juego clandestino: detuvieron en Córdoba a otra integrante de la organización investigada por la Justicia de Azul

La investigación por una presunta asociación ilícita vinculada al juego clandestino y al fraude en perjuicio de la administración pública sumó una nueva detención en los últimos días.

Se trata de una mujer mayor de edad domiciliada en la ciudad de Córdoba, quien fue trasladada a la provincia de Buenos Aires para ser indagada por la Justicia.

La causa, caratulada «Juego clandestino – Fraude en perjuicio de la Administración Pública – Asociación ilícita», es instruida por la titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 9 del Departamento Judicial Azul, Laura Margaretic.

Según se informó oficialmente, la detención se concretó luego del allanamiento realizado en la ciudad de Córdoba Capital, procedimiento en el que se llevaron adelante tareas de registro y secuestro de distintos elementos de interés para la investigación.

Tras su captura, personal de la Estación de Policía Comunal de Las Flores viajó a Córdoba para concretar la extradición de la acusada. Este domingo fue indagada en la sede de la fiscalía, en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Finalizada esa audiencia, la mujer quedó alojada en una dependencia policial, donde permanecerá hasta que se le asigne un cupo en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Rechazaron las excarcelaciones de los otros seis detenidos

En paralelo, el Juzgado de Garantías rechazó los pedidos de excarcelación presentados por las defensas de los otros seis imputados que permanecen detenidos en la causa.

De esta manera, todos continúan alojados en la Estación de Policía Comunal de Las Flores, a la espera de ser trasladados a distintas unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía Nº 9 de Azul, que procura determinar el alcance de la presunta organización delictiva y las responsabilidades de cada uno de sus integrantes.