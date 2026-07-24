Tiene 65 años y busca a sus hermanos que podrían vivir en Olavarría: no los ve desde 1976

Fuente: Diario Ayacucho

Una historia familiar separada por el paso del tiempo podría tener un capítulo pendiente en Olavarría. Luis Da Rosa, un vecino de Ayacucho de 65 años, busca reencontrarse con sus hermanos maternos, a quienes dejó de ver hace casi cinco décadas, y recuerda que algunos de ellos podrían vivir actualmente en nuestra ciudad.

Da Rosa decidió hacer pública su búsqueda con la esperanza de que la difusión permita encontrar algún dato que lo acerque nuevamente a su familia. La última vez que tuvo contacto con alguno de sus hermanos fue en 1976, cuando todavía era joven.

Su historia está ligada a la vida de su madre, Luisa Elda de Mangieri, quien falleció aproximadamente un año atrás. Según relató Luis, a lo largo de su vida ella tuvo distintas parejas y de esas relaciones nacieron 11 hijos, los hermanos que hoy intenta encontrar.

“Necesito encontrarlos, los vi por última vez hace 50 años”, contó con emoción.

Con algunos de ellos llegó a compartir momentos durante su infancia, mientras que con otros nunca tuvo la posibilidad de construir un vínculo cercano. El paso del tiempo, las circunstancias de la vida y la falta de comunicación hicieron que aquella familia quedara separada durante décadas.

Actualmente Luis vive en Ayacucho y asegura que durante muchos años convivió con la incertidumbre de no saber qué fue de sus hermanos. Sin embargo, hoy siente la necesidad de recuperar esa parte de su historia personal.

“No teníamos mucha relación con mi mamá, pero hoy siento que necesito cerrar esta historia. Quiero conocer a mis hermanos, saber si tengo sobrinos, conocer dónde están y cómo fue la vida de cada uno de ellos”, expresó.

Entre los pocos datos que conserva aparece una referencia que involucra a Olavarría: recuerda que algunos de sus hermanos podrían haberse radicado en la ciudad, aunque desconoce si continúan allí o si con el paso de los años se trasladaron a otras localidades.

Por ese motivo decidió recurrir a los medios y a las redes sociales, convencido de que la difusión puede convertirse en una herramienta para concretar un reencuentro esperado durante décadas.

“Quiero que mi historia se conozca para tratar de dar con algunos de ellos”, señaló.

La búsqueda tiene un único objetivo: volver a encontrarse con una parte de su familia. Saber quiénes son, cómo viven, si formaron una familia y recuperar un vínculo que, pese a los años, nunca dejó de estar presente en su memoria.