Piloto de Rauch permanece internado en el Hospital de Olavarría tras un espectacular vuelco

El piloto rauchense Facundo Nocetti permanece internado en observación en el Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» de Olavarría, luego del impresionante vuelco que protagonizó este domingo durante una competencia de la Asociación de Pilotos Promocionales del Sudeste (APPS) en el autódromo «Hermanos Emiliozzi».

Ph: La Nueva Verdad

Según la información difundida por los colegas de La Nueva Verdad de Rauch, Nocetti ingresó al centro asistencial olavarriense sin lesiones de gravedad.

Los médicos constataron golpes y traumatismos compatibles con la magnitud del accidente, pero resolvieron mantenerlo internado durante 24 horas en observación como medida preventiva.

El objetivo del seguimiento médico es monitorear su evolución y descartar cualquier complicación derivada del fuerte impacto sufrido durante la competencia. Si continúa evolucionando de manera favorable, el piloto recibirá el alta médica este lunes y podrá regresar a Rauch.

El accidente generó preocupación entre el público presente en el autódromo, ya que el vehículo de Nocetti dio varios tumbos antes de detenerse. No obstante, las medidas de seguridad del automóvil y la rápida intervención de los equipos de rescate permitieron que el piloto saliera consciente del habitáculo y fuera trasladado al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura» para su evaluación.