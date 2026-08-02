Encuesta nacional: crece el malestar económico, cae la imagen del Gobierno y asoman nuevas tensiones sociales

El último estudio nacional de Zuban Córdoba y Asociados, realizado entre el 22 y el 26 de julio sobre una muestra de 1.500 casos en todo el país, trazó una radiografía política, económica y social de la Argentina de cara al segundo semestre del año y al inicio del ciclo preelectoral rumbo a 2027.

En el plano económico, el dato más contundente del relevamiento indica que el 53,9% de los argentinos considera que su situación personal está peor que cuando asumió Javier Milei, mientras que apenas el 13,2% respondió que está mejor. Además, un 16,7% sostuvo que continúa igual de bien y un 14,4% dijo que sigue igual de mal.

La percepción sobre el Gobierno también muestra números adversos. Según la encuesta, el 65,3% desaprueba la gestión nacional y solo el 33,4% la aprueba. En la misma línea, el 61,3% manifestó tener una imagen negativa del Presidente, frente a un 33,4% que conserva una valoración positiva. A su vez, el 64% considera que el país transita un rumbo incorrecto, mientras que el 30% cree que va en la dirección adecuada.

«El gobierno de Javier Milei llega a la mitad de su tercer año de gestión con similitudes drásticas con respecto a los gobiernos anteriores. 65% de desaprobación. Angustia económica y desesperanza generalizada», sostienen los autores del informe al analizar los resultados obtenidos.

La consultora también plantea que el oficialismo enfrenta un desafío creciente para recuperar respaldo social.

«Si no hay cambio de rumbo palpable que satisfaga las actuales demandas sociales vinculadas a salarios y reactivación económica la recuperación política del gobierno se vuelve compleja», señala el documento.

En esa misma línea, agrega que «la recuperación económica no es algo que pueda ser implantado en la mente de las personas como si se tratara de un spot publicitario. Es algo que se siente o no se siente».

Seis de cada diez votarían por un cambio de gobierno

El estudio también indagó sobre el escenario electoral. Allí, el 61,9% respondió que en las elecciones presidenciales de 2027 votaría por un cambio de gobierno, mientras que el 33,4% optaría por la continuidad del actual oficialismo.

En cuanto a la intención de voto por espacios políticos, el Peronismo aparece en primer lugar con 31,3%, seguido por La Libertad Avanza, con 28%. Más atrás se ubican el PRO (6,8%), el Frente de Izquierda (4,4%), Provincias Unidas (2,4%) y la UCR (2,3%), mientras que el 17,3% aún no definió su voto.

En un escenario reducido entre las principales fuerzas, el Peronismo alcanza el 35,3%, La Libertad Avanza el 33,8% y un 24,3% permanece indeciso.

La «manósfera», otro de los ejes del relevamiento

Además de las variables políticas y económicas, el informe incorporó un capítulo dedicado a la denominada «manósfera», un conjunto de comunidades digitales presentes en plataformas como X, Reddit, YouTube y foros privados.

Según el relevamiento, el 25% de los argentinos utiliza diariamente esas plataformas para informarse sobre temas de género, mientras que el 45,2% aseguró no hacerlo nunca. Al mismo tiempo, el 20,3% justificó en algún grado el acoso online contra mujeres que critican determinados grupos, y el 22,6% afirmó sentirse identificado con comunidades que defienden los derechos de los hombres.

«Nuestro estudio confirma que el fenómeno también está presente en Argentina, con dos hallazgos que conviene leer juntos: una adhesión mayoritaria y transversal a los derechos ya conquistados y un núcleo minoritario, pero no despreciable, que expresa posiciones abiertamente regresivas», afirma Zuban Córdoba y Asociados.

Amplio respaldo al voto femenino

Pese a esos indicadores, la encuesta detectó un amplio consenso respecto de los derechos políticos de las mujeres.

El 92,6% consideró que el voto femenino es un derecho adquirido que ya nadie puede discutir; el 94,5% rechazó la posibilidad de eliminar ese derecho y otro 92,6% se manifestó en desacuerdo con la idea de que solo deba votar el varón jefe de hogar. Además, el 73% opinó que poner en discusión el voto femenino constituye una señal de alarma.

Sobre ese punto, la consultora concluye: «La buena noticia es que el consenso democrático sobre los derechos básicos sigue siendo abrumador: nueve de cada diez argentinos defienden el voto femenino sin matices. Pero hay señales de alerta: la normalización de la violencia digital contra las mujeres que opinan anticipa una fractura de más largo plazo».

El relevamiento fue realizado entre el 22 y el 26 de julio mediante una metodología mixta (40% mailing y 60% CAWI), sobre una muestra nacional de 1.500 casos, con un margen de error de ±2,53% y un nivel de confianza del 95%. El estudio fue dirigido por Gustavo Córdoba y la investigación estuvo a cargo de Ana Paola Zuban.