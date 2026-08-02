El Observatorio Vial trazó el mapa del primer semestre: así fueron los 540 siniestros registrados en 2026

El Observatorio Vial a través de la página web del Municipio difundió las estadísticas correspondientes a los primeros seis meses de 2026, un período en el que se registraron 540 siniestros de tránsito.

Los datos permiten elaborar una radiografía de la siniestralidad en el Partido: las colisiones entre vehículos fueron ampliamente el tipo de hecho más frecuente, los viernes concentraron la mayor cantidad de casos y automóviles y motocicletas fueron los vehículos con mayor participación.

El informe reúne la información correspondiente al período comprendido entre enero y junio de este año y ofrece un panorama sobre cómo se distribuyeron los hechos de tránsito según el mes, el día de la semana, el tipo de calzada y los vehículos involucrados.

En cuanto a la evolución mensual, durante el semestre se registraron 72 siniestros en enero, 70 en febrero, 100 en marzo, 83 en abril, 102 en mayo y 113 en junio. Si bien los registros variaron de un mes a otro, el segundo trimestre mostró una mayor concentración de hechos respecto del inicio del año.

Otro dato relevante surge del análisis por día de la semana. Los viernes concentraron la mayor cantidad de siniestros con 103 casos, seguidos por los jueves (84), lunes (83), martes (78), miércoles (71), sábados (64) y domingos (57).

Respecto del lugar donde ocurrieron los hechos, 518 de los 540 siniestros se registraron sobre calles asfaltadas. Sólo 10 ocurrieron en calles de tierra y en 12 casos no fue posible determinar el tipo de calzada.

Predominio de colisiones

El informe también permite conocer cómo fueron los hechos de tránsito registrados durante el semestre. En los 540 siniestros participaron 916 vehículos, ya que un mismo episodio puede involucrar a más de una unidad.

Las colisiones entre vehículos fueron, por amplio margen, la modalidad predominante, con 712 participaciones, muy por encima de las caídas desde vehículos (71), los choques contra objetos fijos (53), los atropellos a peatones (27), los despistes (26), los vuelcos (15) y los atropellos a animales (6).

Automóviles y motocicletas encabezan las estadísticas

Los automóviles fueron el tipo de vehículo con mayor participación en los siniestros del semestre, con 429 unidades involucradas, seguidos por las motocicletas (244), camionetas y utilitarios (119) y bicicletas (91).

En conjunto, automóviles y motocicletas representan cerca del 74% de todos los vehículos involucrados en los hechos registrados durante el primer semestre.

Como dato de contexto, el Observatorio Vial informó además que durante todo 2025 se contabilizaron 1.091 siniestros viales, aunque esa cifra corresponde al año completo y se presenta como antecedente estadístico del informe.