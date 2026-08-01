Héctor Alfredo Pezzucchi «Titi» (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el 1 de agosto de 2026, a los 77 años. Su pareja, Teresita Beatriz Pesch; sus hermanos y demás deudos participan con profundo pesar su fallecimiento.

Sus restos serán velados en la sala de la localidad de Colonia Hinojo el domingo 2 de agosto, de 10:00 a 15:00, con responso en la capilla ardiente. La inhumación se realizará en el Cementerio Municipal de Colonia Hinojo el lunes 3 de agosto, a las 11:30.

Servicio adherido a Coopelectric.