La Región Interior Centro de la Policía Bonaerense, de la que depende Olavarría, tiene nuevo jefe

La Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro de la Policía de la provincia de Buenos Aires, de la que depende el partido de Olavarría, tiene una nueva conducción.

El comisario mayor Ricardo Daniel Mocchetti quedó al frente de la estructura policial regional, desde donde tendrá a su cargo la coordinación operativa y las políticas de seguridad de las dependencias que integran esta jurisdicción.

La Superintendencia de Seguridad Región Interior Centro tiene sede en Roque Pérez y ejerce la conducción de las estaciones de policía y demás dependencias de seguridad de la región, entre ellas las correspondientes al partido de Olavarría.

Con este cambio, la Policía Bonaerense renovó la conducción de una de las regiones más importantes del interior provincial, responsable de la coordinación de los operativos y del funcionamiento de las fuerzas de seguridad en el centro de la provincia.

Distritos que integran la Región Interior Centro