CICO realizó la primera angioplastia coronaria con un stent bioadaptable en Olavarría

El Centro Integral de Cardiología de Olavarría (CICO) concretó la primera angioplastia coronaria con un stent bioadaptable realizada en la ciudad, un procedimiento de intervencionismo cardiovascular que incorpora una tecnología de vanguardia para el tratamiento de pacientes con enfermedad coronaria.

Según informaron desde la institución, a diferencia de los stents convencionales, el stent bioadaptable bioabsorbible permite que la arteria conserve un movimiento más fisiológico y menos rígido, favoreciendo una mejor circulación sanguínea con el paso del tiempo y disminuyendo la posibilidad de reestenosis, es decir, de una nueva obstrucción del vaso tratado.

La intervención fue realizada en un paciente con múltiples factores de riesgo cardiovascular y antecedentes de una obstrucción severa de las arterias coronarias. Desde CICO señalaron que el procedimiento permitió mejorar las perspectivas de tratamiento y la calidad de vida del paciente.

Con este avance, la institución se posiciona entre los centros que incorporan procedimientos de intervencionismo cardiovascular de última generación. De acuerdo con lo informado, se trata de la primera angioplastia con stent bioadaptable realizada en Olavarría y de la quinta en la provincia de Buenos Aires, con resultados considerados altamente satisfactorios.

Desde CICO destacaron que la incorporación de este tipo de tecnologías representa un paso más en el desarrollo de la cardiología intervencionista en la ciudad y amplía las alternativas terapéuticas disponibles para pacientes con patologías cardiovasculares complejas.