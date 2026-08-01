Una motociclista sufrió una fractura tras un choque con un auto en Urquiza y Álvaro Barros

Una joven de 22 años resultó herida este sábado por la tarde luego de un siniestro vial ocurrido en la intersección de avenida Urquiza y Álvaro Barros, en Olavarría.

Por causas que son materia de investigación, un Ford Ka conducido por un hombre de 83 años colisionó con una motocicleta Mondial LD 110 al mando de la joven que sufrió lesiones.

Como consecuencia del impacto, la motociclista fue asistida en el lugar por una ambulancia y trasladada al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura», donde se constató que sufrió una fractura de muñeca izquierda, lesión que no reviste riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal policial y efectivos de Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a la Comisaría Segunda.

La causa fue caratulada como «Lesiones culposas» y quedó a cargo de la UFI Nº 10 del Departamento Judicial de Azul.