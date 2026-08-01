Consultora desmenuza el mapa político bonaerense y adelanta balotaje en nación: Kicillof-Milei

La Plata (Por InfoGEI).-El Índice POLITICAR, que mide la confianza en instituciones y actores del círculo rojo, trepó a 44,4 puntos, mostrando la primera señal de estabilización luego de meses de caída. La Iglesia encabeza el ranking (51,2), seguida por los medios (47,4) y los partidos políticos (47,2); en la vereda opuesta, la Justicia (39,6) y los sindicatos (37,2) son los peor evaluados. La consultora advierte que, aunque la caída se detuvo, aún es prematuro hablar de una recuperación consolidada.

En el plano de los liderazgos emergentes, el fenómeno outsider gana terreno: Marcos Galperín lidera con 37,8% de respaldo, seguido por Daniel Hadad (23,8%), Jorge Brito, Carlos Melconian y Horacio Marín. El estudio destaca la irrupción de Hadad como uno de los hallazgos clave, por su capacidad de tejer puentes entre el mundo político, empresarial y social.

En la intención de voto presidencial, sin proyectar indecisos, el peronismo encabeza con 35,9%, seguido por La Libertad Avanza (32,6%), mientras la izquierda (6,3%), el PRO (4,8%) y la UCR (3,3%) quedan relegados. Con indecisos proyectados, el peronismo llega al 42% y LLA al 38,2%. En un eventual ballotage entre Axel Kicillof y Javier Milei, la contienda es un verdadero pronóstico reservado: el gobernador bonaerense obtiene 43% contra 40,8% de Milei sin indecisos, y 50% contra 47,4% con indecisos proyectados, en un escenario donde ningún candidato logra una mayoría contundente.

Escenario polarizado

En la provincia, la gestión de Kicillof muestra un nuevo deterioro con saldo negativo superior a diez puntos, aunque conserva un núcleo de apoyo superior al 40%. La disputa por la Gobernación se ordena entre el peronismo y LLA, con las fuerzas intermedias sin espacio competitivo. (Ver encuesta)

Mejor posicionados

Entre los dirigentes oficialistas, Federico Achával y Julio Alak aparecen mejor posicionados, mientras que Diego Santilli se consolida como el principal referente opositor, aunque aún debe tejer acuerdos con el PRO y la UCR. El informe, más que un simple sondeo, se propone como una herramienta para anticipar las transformaciones políticas en un contexto de profundos cambios. (InfoGEI)