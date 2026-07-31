«Hagan lío”: la frase de Francisco que Wesner recuperó durante una jornada con chicos antes de la vuelta a clases

La expresión que el papa Francisco hizo propia como una invitación a participar y ser protagonistas volvió a aparecer en una escena vinculada a la infancia. Durante la jornada recreativa “Vuelta al Cole”, realizada antes del regreso a las aulas, el intendente Maximiliano Wesner cerró su mensaje a niños y niñas con una frase cargada de simbolismo: “Diviértanse, hagan lío”.

La referencia recuperó el sentido que Francisco le había dado a esa expresión: no como un desorden, sino como una manera de animarse a participar, jugar, encontrarse con otros y construir desde la alegría. En este caso, Wesner la utilizó para destacar el valor de generar espacios donde chicos y chicas puedan compartir, expresarse y disfrutar.

La actividad se desarrolló en el Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona como una propuesta de acompañamiento integral antes del inicio del segundo semestre escolar. Fue organizada de manera articulada por la Subsecretaría de Protección Integral de Derechos y la Subsecretaría de Desarrollo Social.

La jornada incluyó circuitos de juegos deportivos, inflables y postas recreativas destinadas a promover el derecho al juego y la integración. También contó con un espacio de propuestas pedagógicas orientado especialmente a adolescentes, con información sobre escuelas secundarias y acompañamiento para las juventudes de la ciudad.

Además, como parte de las acciones de apoyo a las familias, estudiantes de nivel primario recibieron más de 200 guardapolvos, mientras que los asistentes pudieron acceder a un servicio gratuito de corte de pelo para prepararse para el regreso a las clases.

La propuesta buscó unir el cierre del receso invernal con una preparación activa para la segunda mitad del ciclo lectivo, generando un espacio de encuentro entre niños, niñas, familias y equipos municipales.

Durante la jornada, Wesner destacó el trabajo conjunto de las áreas municipales y sostuvo que la infancia ocupa un lugar central dentro de las políticas de gestión.

“Para nosotros la niñez es una política de gestión fundamental del Municipio. Trabajamos para concientizar, para poder educar, para que puedan crear, jugar, pero por sobre todas las cosas que puedan compartir”, expresó el intendente.

También señaló que el Centro Deportivo y Recreativo Diego Armando Maradona busca convertirse en un espacio abierto para toda la comunidad y no solamente para un sector de la ciudad.

“Trabajamos para que la infancia pueda ser recordada cuando sean más grandes, para que tengan un lindo presente y más adelante puedan contar que se encontraron o se conocieron en el Diego Armando Maradona, en un centro de día, en una kermés”, afirmó.

Al finalizar su intervención, Wesner dejó nuevamente la frase que marcó el cierre de la jornada: “Fin de vacaciones, a comenzar la escuela el lunes con muchas ganas, a compartir en el aula, compartir en el patio. Vamos a seguir acompañándolos a ustedes y a sus familias. Diviértanse, hagan lío”.

Una expresión que, más allá de la anécdota, volvió a poner en escena una idea asociada a Francisco: que la alegría, la participación y el encuentro también forman parte de la construcción de una comunidad.