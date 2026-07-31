Omar Santiago Occhi (Q.E.P.D.) Falleció en Olavarría el día 31 de julio de 2026 a los 73 años de edad. Nacido en Olavarría, era vecino de Sierra Chica y pensionado.

Su hermana Marta Occhi; su cuñada Susana Abot; sus sobrinos Susana, Juan Cruz y Natalia García; sus sobrinos políticos Adrián, Valeria y Roberto; sus sobrinos nietos Suyai, Thiago, Zoe, Emilio, Camila, Hipólito, Remigio y Antonia; y demás deudos participan con profundo pesar su fallecimiento.

Sus restos son velados en España 2942, Departamento «B». La sala permanecerá habilitada de 17:00 a 22:00 horas y reabrirá este sábado a las 7:00 horas. El responso se realizará en la Capilla Ardiente.

La inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Olavarría, este sábado 1 de agosto, a las 11:30 horas.

Servicio adherido a Coopelectric.