Campaña solidaria por Evelyn Viola: buscan una silla de ruedas postural y realizan una feria para acompañar su rehabilitación

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Por En Linea Noticias 0

La familia y allegados de Evelyn Viola impulsan una campaña solidaria con el objetivo de reunir fondos y conseguir equipamiento médico que permita acompañar su proceso de recuperación y rehabilitación.

Evelyn, de 29 años, continúa atravesando una etapa de tratamiento intensivo luego del grave accidente vial que sufrió el 6 de junio de 2025, cuando perdió el control del vehículo que conducía e impactó contra una columna del tendido eléctrico en inmediaciones del ex Matadero Municipal, sobre el camino hacia Sierra Chica.

Como consecuencia del impacto, fue retirada inconsciente del automóvil y trasladada al Hospital Municipal “Dr. Héctor M. Cura” en código rojo, con lesiones de consideración y riesgo de vida.

Desde entonces, enfrenta un largo camino de rehabilitación acompañado por su familia y profesionales de la salud.

En esta etapa, una de las principales necesidades es poder acceder a una silla de ruedas postural adaptada a sus necesidades, que le permita mayor comodidad, seguridad y acompañamiento en sus actividades diarias.

Desde su entorno apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder conseguir este equipamiento. Aquellas personas que puedan colaborar con la donación, préstamo o venta a un valor accesible de una silla de ruedas postural, o que tengan contacto con instituciones, empresas u organizaciones que puedan ayudar, pueden comunicarse con la familia.

Además, solicitaron acompañamiento a través de la difusión del pedido para poder llegar a quienes puedan brindar una respuesta.

Una feria solidaria para sostener el tratamiento

Como parte de las acciones para reunir recursos, familiares y allegados también llevan adelante una feria solidaria de ropa, cuya recaudación será destinada a cubrir gastos vinculados al tratamiento de Evelyn, entre ellos terapias, insumos y traslados.

La feria cuenta con prendas a precios accesibles, organizadas en tres valores: $1.000, $2.000 y $3.000.

“Cada prenda que elegís es una ayuda inmensa para ella. Gracias por colaborar, apoyar y compartir”, expresaron desde la familia, destacando que cada gesto de acompañamiento resulta importante para continuar este proceso.

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