Por el alerta amarilla, suspendieron todas las actividades de «Olavarría en Vacaciones» previstas para este viernes

Las actividades recreativas y culturales previstas para este viernes 31 de julio, en el marco del programa «Olavarría en Vacaciones de Invierno», fueron suspendidas debido al alerta amarillo por tormentas que rige para gran parte del centro de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue adoptada de manera preventiva ante el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, con el objetivo de evitar traslados innecesarios y reducir la circulación durante el período en el que se esperan condiciones climáticas adversas.

En ese marco, desde el Municipio reiteraron además una serie de recomendaciones para minimizar riesgos. Entre ellas, solicitaron a la comunidad no sacar la basura mientras persistan las lluvias y no arrojar residuos en lugares no habilitados, ya que esto puede obstaculizar el normal escurrimiento del agua y favorecer anegamientos.

Asimismo, pidieron a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la evolución del estado del tiempo y las eventuales novedades.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el centro bonaerense será afectado por tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas, con posibilidad de ráfagas intensas, caída de granizo, abundante precipitación en cortos períodos y fuerte actividad eléctrica. Además, se estiman valores de lluvia acumulada de entre 30 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual.