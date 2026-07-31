Buscan a un hombre de 77 años que permanece desaparecido desde hace un mes

La Justicia y la Policía solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Cipriano López, de 77 años, quien se encuentra desaparecido desde hace aproximadamente un mes tras ausentarse de su domicilio.

La búsqueda se desarrolla en el marco de una causa por Averiguación de Paradero. De acuerdo con la información oficial, López es de contextura delgada, de tez trigueña, cabello castaño con canas y mide aproximadamente 1,70 metros de altura. Además, no posee tatuajes ni otras señas particulares.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean, una campera negra desgastada y un gorro de lana rojo.

Quienes puedan aportar información que contribuya a establecer su paradero pueden comunicarse al 911, con la Comisaría Primera de Olavarría (423968) o con la Sub DDI Olavarría (431065).