Choque fatal en la RN N° 3: murió un hombre y una niña permanece en estado crítico

Fuente: Noticias de Las Flores – Foto: Noticias de Azul

Un hombre murió y otras tres personas resultaron heridas, entre ellas una niña que permanece en estado crítico, como consecuencia de un violento choque frontal ocurrido este jueves por la tarde en el kilómetro 183 de la Ruta Nacional Nº 3.

El siniestro involucró a un Peugeot 307 y una Volkswagen Amarok. La víctima fatal fue identificada como Fernando Gismondi.

En tanto, Romina Chiquette, de 43 años, y los menores Valentín Gismondi, de 9 años, y Abril Gismondi, de 11, todos con domicilio en Bahía Blanca, fueron trasladados al Hospital de Las Flores para recibir atención médica. De acuerdo con la información oficial, la niña de 11 años permanece en estado crítico.

Los heridos ingresaron al centro de salud a bordo de una unidad del SAME y de dos ambulancias del Hospital de Las Flores, donde recibieron asistencia inmediata.

Según el parte oficial, el Peugeot 307 fue impactado de manera frontal por una Volkswagen Amarok conducida por un joven de apellido Forti, de aproximadamente 18 años y domiciliado en Las Flores, quien no requirió atención médica.

Las causas que desencadenaron el choque son materia de investigación. En el lugar trabajaron dotaciones de Bomberos Voluntarios, Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (CPR), equipos de emergencias sanitarias y efectivos policiales. El tránsito sobre la Ruta Nacional Nº 3 permaneció asistido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas de rescate y las pericias ordenadas por la Justicia.