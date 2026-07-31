Aprehendieron a un hombre acusado de amenazar a dos personas con una escopeta recortada

Un hombre de 32 años fue aprehendido durante la madrugada de este viernes en el marco de una investigación por amenazas agravadas e infracción al artículo 189 bis del Código Penal, luego de un episodio ocurrido en inmediaciones de Grimaldi al 800.

De acuerdo con la información policial, personal del Comando de Patrulla Olavarría intervino tras un llamado al sistema de emergencias 911. Al llegar al lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado, quien momentos antes habría llegado a bordo de una motocicleta y, portando un arma de fuego, habría amenazado a dos hombres.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron una escopeta recortada calibre 32 y una motocicleta Bajaj, elementos que quedaron incorporados a la causa.

El hombre fue trasladado y alojado en la Comisaría Segunda de Olavarría, quedando a disposición de la Justicia. Interviene la UFI N°5.