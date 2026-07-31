Este viernes, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, luego de sus afirmaciones en redes sociales sobre el presidente Javier Milei. «Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos», señaló Villarruel en X.

«Me parece una barbaridad lo de Villarruel, un disparate, una falta de sentido común. Y sobre todo contra un presidente que agarró un país devastado. Me parece una falta de respeto, y unos agravios impropios de una persona que acompañó al Presidente en la fórmula», expresó Santilli en un reportaje a Radio Mitre..

«Estoy en total desacuerdo con Villarruel, y no entiendo por qué hace lo que hace en vez de apoyar a un gobierno para sacar al país adelante. Siempre poniendo palos en la rueda, si no está de acuerdo que dé un paso al costado entonces, que arme su proyecto y que compita”, sentenció Santilli.

Las declaraciones de Villarruel

Ayer, la vicepresidenta volvió a criticar a Milei al sostener que siente «genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior».

«Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior», disparó en un mensaje en su cuenta de X. “El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez».



