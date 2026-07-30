Más de 590 mil turistas visitaron la Ciudad de Buenos Aires durante las vacaciones de invierno

Más de 594 mil turistas eligieron la Ciudad de Buenos Aires durante las vacaciones de invierno, un movimiento que generó un impacto económico superior a 275 mil millones de pesos, según estimaciones del Observatorio del Ente de Turismo porteño.

El balance oficial indicó además que la ocupación hotelera alcanzó un promedio del 70% en todas las categorías, con picos del 77% durante la tercera semana del receso invernal.

El presidente del Ente de Turismo de la Ciudad, Valentín Díaz Gilligan, destacó los resultados obtenidos y el atractivo que mantiene el destino para el turismo familiar.

«Las vacaciones de invierno volvieron a demostrar que Buenos Aires es un destino que combina una amplia y diversa oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento. Miles de familias siguen eligiendo a la Ciudad para disfrutar de unos días de descanso», sostuvo.

Teatro, cultura y actividades para toda la familia

Durante el receso, la Ciudad desplegó una amplia programación con propuestas culturales, recreativas y gastronómicas. Entre las actividades más convocantes se destacaron el Buenos Aires Fan Fest, que reunió a miles de personas para seguir las instancias finales de la Copa Mundial de la FIFA™; la cartelera teatral, con espectáculos como Disney On Ice, Annie, Anastasia y Charly y la fábrica de chocolate; además de la Feria del Libro Infantil, el Museo Participativo de Ciencias y la feria gastronómica Caminos y Sabores.

La agenda especial continuará durante el último fin de semana del receso con actividades gratuitas como Estación Vacaciones, en el Parque Ferroviario Colegiales, e Invierno en las Plazas, que llevará propuestas recreativas a distintos espacios verdes de la Ciudad.

Desde el Ente de Turismo destacaron que Buenos Aires mantiene una oferta permanente que incluye más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías, 150 museos y 18 estadios de fútbol, además de haber sido elegida como Capital Mundial del Deporte 2027 y de liderar desde hace quince años el ranking ICCA de América en materia de turismo de reuniones.