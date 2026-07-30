CoNverSo | «Mis abuelos llegaron con una mano atrás y otra adelante y terminaron comprando campos»

La historia de César Demetrio Benigni está profundamente ligada a la de sus abuelos inmigrantes. En el episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, el empresario recuerda el esfuerzo de quienes dejaron Italia para comenzar una nueva vida en la Argentina y los valores que marcaron a toda su familia.

Benigni relata que tanto por el lado paterno como materno la historia tiene un mismo punto de partida: el sacrificio y la cultura del trabajo que trajeron consigo los inmigrantes italianos.

«Mis cuatro abuelos eran italianos. Vinieron con una mano atrás y otra adelante, como se dice habitualmente, y con muchísimo esfuerzo fueron construyendo su vida acá.»

Durante la entrevista explica que sus abuelos se radicaron en la zona de Saladillo y que, con los años, el trabajo constante les permitió progresar hasta convertirse en propietarios rurales, un recorrido que dejó una huella imborrable en las generaciones siguientes.

«Con el tiempo pudieron comprar campos. Todo fue a fuerza de trabajo, de sacrificio y de no bajar nunca los brazos.»

Benigni asegura que esa forma de entender la vida fue la principal herencia que recibió de sus padres y abuelos. Más allá de los bienes materiales, destaca que en su casa siempre se habló del compromiso, el esfuerzo cotidiano y la responsabilidad como herramientas para salir adelante.

«Nunca nos regalaron nada. Lo que aprendimos fue que había que trabajar, ser responsables y cumplir con la palabra.»

Ese legado, sostiene, fue determinante cuando años después decidió radicarse en Olavarría y comenzar una nueva etapa personal y laboral, una decisión que terminaría cambiando su vida para siempre.

La historia de sus raíces familiares es uno de los pasajes más emotivos del episodio N.º 13 de CoNverSo, donde César Demetrio Benigni también repasa su llegada a Olavarría, el desarrollo de sus emprendimientos, la recuperación de la emblemática fábrica olavarriense Aitala , su paso por el Automóvil Moto Club Olavarría y su mirada sobre el presente de la ciudad.

La entrevista completa con César Demetrio Benigni ya está disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias, donde puede verse el episodio N.º 13 de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.