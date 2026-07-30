Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: “Pone fin a la estafa de falsificar dinero”

El mensaje fue grabado en la Rosada

l presidente Javier Milei presentó hoy el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para poner fin a «la estafa de falsificar» dinero que llevó a una «tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento» desde 1935.

«Una cifra de 20 dígitos», advirtió.

«Otra de las estafas fue la salida de la convertibilidad, donde cada peso estaba respaldado por un dólar. La pasión por robar de la lata política no quedó ahí. Cristina Kirchner en complicidad con Mercedes Marcó del Pont le robaron al BCRA 15 mil millones de dólares del día de hoy», sostuvo Milei en cadena nacional.

También adelantó que presentarán un proyecto de reforma de mercados de capitales y otro de reforma del mercado de seguros.

«Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confió en que el Congreso acompañará estas reformas estructurales que cambiarán la Argentina para siempre», finalizó Milei.