Sumate a Libertas: ingresá sin pagar la matrícula y con beneficios especiales

Con más de 30 años de trayectoria educativa en Olavarría, el Colegio Privado Libertas abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027 con una propuesta especial destinada a las familias que deseen incorporarse a su comunidad educativa.

La institución ofrece todos los niveles de la enseñanza oficial —Maternal e Inicial, Primaria y Secundaria—, con una propuesta basada en la doble escolaridad, una sólida formación en idioma inglés y un proyecto educativo que promueve el espíritu emprendedor, la creatividad, el compromiso con la realidad y la participación activa en la comunidad.

Desde Libertas destacan que la mejora continua constituye uno de los pilares de su trabajo diario, con el objetivo de brindar una formación integral que acompañe el desarrollo académico, personal y social de cada estudiante, preparándolo para afrontar los desafíos del futuro.

Como parte de la convocatoria para el próximo ciclo lectivo, quienes se inscriban podrán ingresar sin abonar la matrícula anual y acceder a beneficios especiales y descuentos en los aranceles, de acuerdo con la disponibilidad de vacantes en cada nivel.

Las familias interesadas podrán recibir asesoramiento personalizado y conocer en detalle la propuesta educativa ingresando a www.libertas.edu.ar o comunicándose por WhatsApp al 2284 410276.