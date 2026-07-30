Realizan trabajos en la ruta nacional 226 cerca del acceso a Olavarría

Imágenes: Mauricio Latorre

La nueva concesionaria de la traza nacional lleva adelante tareas de mantenimiento a 30 días de haber asumido el control de la ruta.

A la altura de la avenida Urquiza, el tránsito en dirección a Olavarría es desviado por el barrio Eucaliptos. En el resto de los sectores intervenidos, los cortes se ejecutan con señalización e indicación de disminución de la velocidad, la cual se fijó entre los 20 y 40 kilómetros por hora, por lo que se recomienda circular con precaución.

La administración de la ruta nacional 226 se encuentra a cargo del consorcio privado Corredores del Sur (Corresur), integrado por las empresas Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA. La nueva concesión privada inició su contrato el 1 de julio de 2026 por un plazo de 20 años.