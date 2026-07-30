Una nutricionista alertó que 7 de cada 10 niños no consumen el calcio recomendado y el 90% presenta déficit de vitamina D

La licenciada en Nutrición María Soledad Cabreriso advirtió sobre el déficit de nutrientes esenciales en la alimentación infantil en Argentina y remarcó la necesidad de recuperar hábitos saludables desde la infancia. Durante una entrevista con Canal 3 de Rosario, la especialista señaló que la baja ingesta de calcio, vitamina D, fibra, frutas y verduras representa un desafío para el desarrollo de niños y niñas.

«Nos preocupa mucho la calidad nutricional de la alimentación de nuestros niños. Hoy 7 de cada 10 no cubren la recomendación de calcio y el 90% no alcanza la ingesta recomendada de vitamina D«, sostuvo.

Según explicó, este escenario está vinculado a cambios en los hábitos cotidianos, como el mayor consumo de alimentos ultraprocesados, la escasa incorporación de frutas, verduras y legumbres, el sedentarismo y el aumento del tiempo frente a las pantallas, factores que además reducen la exposición al sol, indispensable para la síntesis natural de vitamina D.

La importancia del calcio durante el crecimiento

Cabreriso explicó que la infancia es una etapa determinante para la formación de una estructura ósea fuerte y saludable, por lo que insistió en la necesidad de asegurar una adecuada incorporación de calcio.

«Durante las etapas de crecimiento el hueso está en formación, tanto en longitud como en grosor. Tenemos que apostar a que esa formación sea de calidad para prevenir problemas como la osteoporosis o la fragilidad ósea en la adultez.»

En ese sentido, indicó que la leche, el yogur y el queso continúan siendo las principales fuentes de calcio por su alta biodisponibilidad, es decir, por la facilidad con la que el organismo puede absorber y aprovechar ese nutriente.

El rol de la microbiota

Otro de los aspectos destacados por la profesional fue la importancia de cuidar la microbiota intestinal desde edades tempranas. Para ello recomendó incorporar alimentos fermentados, como el yogur, que aportan microorganismos beneficiosos para el organismo.

«Hoy sabemos que la microbiota no solo influye en la salud intestinal, sino también en el sistema inmunológico, la digestión y la absorción de nutrientes», explicó.

Alimentación saludable sin grandes costos

La nutricionista también buscó derribar el mito de que comer sano requiere más dinero o demasiado tiempo.

«No hay que pensar que elegir alimentos de mejor calidad nutricional es sinónimo de gastar más o dedicar horas a la cocina. La invitación es a recuperar el hábito de cocinar y compartir las comidas.»

Finalmente, Cabreriso llamó a evitar las clasificaciones extremas sobre los alimentos y a poner el foco en la calidad global de la dieta.

«No existen alimentos buenos o malos por sí solos. Lo que determina una alimentación saludable es el patrón alimentario en su conjunto, y la clave está en la variedad.»

Fuente: entrevista de la licenciada María Soledad Cabreriso en Canal 3 de Rosario.