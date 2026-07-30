Limpieza de canales y desagües: el Municipio pide responsabilidad vecinal para evitar complicaciones ante lluvias

Los trabajos de limpieza de canales, desagües y alcantarillas continúan en distintos sectores de Olavarría como parte de las tareas preventivas para favorecer el escurrimiento del agua, en un contexto marcado por la posibilidad de abundantes precipitaciones durante las próximas semanas. En ese marco, desde el Municipio volvieron a pedir a la comunidad un uso responsable de los espacios públicos y una correcta disposición de los residuos.

Durante la mañana de este jueves una cuadrilla trabajó sobre el canal ubicado en el paso a nivel de calle Grimaldi, entre avenida Pringles y Amparo Castro, donde fueron retirados residuos de todo tipo, entre ellos televisores, ramas y basura acumulada que dificultaban el normal funcionamiento del desagüe.

Las tareas forman parte de un esquema permanente que lleva adelante la Secretaría de Obras Públicas e incluye la apertura y rectificación de canales, limpieza de sumideros y mantenimiento de distintos sectores de la ciudad.

En las últimas horas también se realizaron intervenciones sobre la prolongación de avenida Pueyrredón y calle 157, en las inmediaciones de otro paso a nivel, y en avenida Alberdi, en el barrio Trabajadores, con dirección hacia la Ruta Nacional 226.

A su vez, días atrás se concretó la liberación de una alcantarilla en la intersección de avenida Emiliozzi y calle 130, donde además se colocó una contención para prevenir posibles siniestros viales.

En paralelo, continúan las obras sobre calle Márquez, entre las avenidas Del Valle y Colón, con trabajos de apertura y rectificación del canal, además de la colocación de cañerías.

Desde el Municipio recordaron que el mantenimiento del sistema de desagües depende también del compromiso de los vecinos. En ese sentido, insistieron en la necesidad de no arrojar residuos en canales, zanjas o espacios públicos, ya que esa práctica puede provocar obstrucciones y complicaciones durante las lluvias.

También solicitaron hacer un uso adecuado de los EcoPuntos, luego de detectar nuevamente residuos depositados en el exterior de esas estructuras y materiales que no corresponden al sistema de reciclado.