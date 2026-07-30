Alerta Amarilla por tormentas fuertes para este viernes en Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta meteorológico de nivel amarillo para este viernes 31 de julio, que afectará a Olavarría y a la zona circundante durante la mañana y la tarde, puntualmente entre las 06:00 y las 18:00.

Según el informe oficial, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrían ser fuertes o localmente severas. Estos fenómenos pueden estar acompañados por ráfagas intensas de viento, caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.

Asimismo, los valores de precipitación acumulada proyectados se ubican entre los 30 y los 50 milímetros, con posibilidad de que se superen de forma puntual en distintos sectores del partido.