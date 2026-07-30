El colegio Libertas implementó un sistema integral de cardioprotección

El colegio Libertas implementó en las sedes de sus niveles primario y secundario el Sistema Integral de Cardioprotección. La iniciativa abarca un esquema de prevención y cuidado orientado a la comunidad educativa de la institución.

El equipamiento incluye la instalación de un Desfibrilador Externo Automático (DEA), sumado a una evaluación previa del establecimiento, la ubicación estratégica del dispositivo, la colocación de señalética reglamentaria y la capacitación del personal docente y no docente en maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y en el manejo del equipo.

Asimismo, el esquema contempla la elaboración de protocolos internos de actuación ante emergencias, tareas de mantenimiento periódico, verificaciones técnicas y la trazabilidad del equipamiento. Estas medidas permiten estructurar un procedimiento de respuesta rápida ante eventos de emergencia cardíaca.

La implementación se enmarca en las disposiciones de la Ley Nacional N.º 27.159 de Prevención Integral de la Muerte Súbita, además de seguir las recomendaciones técnicas nacionales e internacionales vigentes en materia de cardioprotección.