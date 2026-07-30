Rafael Mario Zanazzi (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de julio de 2026 a los 76 años de edad.

Su esposa: Elisa Maroa; sus hijas: Maria Paola y Maria Natalia; su hijo político: Pablo Guillermo Schepis; sus nietos: Michael, Joana, Anabel, Maria Belén y Sofía; su bisnieto: Ciro; su nieta política: Thalia, y demás familiares participan su fallecimiento.

Nacido en General La Madrid, era vecino del barrio 10 de Junio y se encontraba jubilado.

Sus restos serán velados en España 2942, Departamento «D» (sala habilitada a partir de las 8:00 horas), donde se oficiará el responso en Capilla Ardiente. La inhumación se realizará este jueves 30 de julio a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

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