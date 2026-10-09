José Alejandro Villaverde (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 8 de octubre de 2026 a los 79 años de edad.

Su esposa Florencia Abate «Cuca»; sus hijos: Daniel y Ricardo; sus hijas políticas: Yanina y Marisa; sus nietos: Nicolás, Florencia y Delfina; sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sin velatorio ni responso, sus restos serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Nació en Chaco y se desempeñaba como jubilado. Era vecino del barrio Villa Aurora y exvecino de Villa Mailín.