Delia Inés Ortiz de Guzmán (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 9 de octubre de 2026 a los 71 años de edad.

Su esposo Roberto Guzmán; sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos; sus bisnietos; sus hermanas; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento «D», este viernes 9 de octubre de 10:00 a 14:00 horas. Sin responso, la inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.

Nació en Olavarría y se desempeñaba como jubilada. Era vecina del barrio Amparo Castro.