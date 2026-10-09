Delia Esther Mackey vda. de Paz (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 9 de octubre de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijas Lucrecia Esther y Elina Soledad Paz, su hijo político Gabriel Osvaldo Di Mateo, sus nietos Matheo y Aldana Viccicontte Paz, su hermana Liliana Lucía Mackey, familiares y amigos acompañan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la sala de España 2942, Departamento D, este viernes de 17:00 a 21:00 horas, y reabrirá el sábado de 8:00 a 13:00 horas. Tras el responso en la capilla ardiente, la inhumación se realizará en el Crematorio Pinos de Paz en día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric.